LAPIERRE, Georges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Georges Lapierre, époux de dame Ruth Cantin, fils de feu madame Léda Langlois et de feu monsieur Albert Lapierre. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Claude (Cynthia Gaudreault), Renée (Pierre Marchand) et Chantal (Jean Latulippe); ses petits- enfants: Océane, Anthony et Émerick; les enfants de Cynthia: Anthony et Catherine. Il était le frère de Bertrand (Yvette Côté), Jacques (feu Louise Bussières), Jacqueline (feu Louis Côté), feu Denis (feu Claudette St-Hilaire), Denise (Claude Cantin) et de Francine (Jean-Claude Perron); de la famille Cantin, il était le beau-frère de Simone (feu Gustave Duval), Adrien (Cécile Bégin), feu Raymond (Gisèle Faucher), Gisèle (feu Jacques Roberge), Rachel (feu Roger Prévost), Donald (feu Denise Boyer), Louisette (feu Jean- Claude Houde), Réjean (Réjeanne Roberge) et de feu Clément (Lise Lacasse). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/ faire-un-don/). La famille vous accueillera aule vendredi 27 juillet de 18h30 à 21h30 et le samedi 28 juillet de 9h à 10h15.et de là, au cimetière Mont-Marie, secteur Breakeyville.