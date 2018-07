TANGUAY, Gabrielle Jean



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 4 juillet 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Gabrielle Jean, épouse de monsieur Jean-Guy Audet. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Poirier et de feu monsieur Joseph Jean. Sa famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet, entre 13h et 15h, àOutre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Lise Tanguay (Xavier Camino); ses petits-enfants: Nicolas Gallant et Emmy Lapointe; ses sœurs: Antoinette (feu Arthur Marcoux) et Louisette (Denis Tardif); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Saint-Brigid's Home qui, chaque jour, effectue un travail extraordinaire avec grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 200-5165 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H4A 1T6 (tél. 1-888-636-6473), www.alzheimerquebec.ca