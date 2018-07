11 recommandations pour avoir un bon repêchage pour votre équipe de fantasy football

Alors que les camps d’entraînement s’ouvrent dans la NFL, il faut aussi commencer à préparer votre équipe de fantasy football. Et une saison de fantasy remplie de succès passe AUTOMATIQUEMENT par un bon repêchage! Voici nos 11 recommandations pour choisir vos joueurs en vue de votre séance de sélections et dominez vos adversaires!

1) Évitez de repêcher avec votre coeur, mais bien avec votre tête. Un joueur de votre équipe préférée vous tente beaucoup, mais il y a d’autres athlètes qui ont un meilleur potentiel fantasy qui sont disponibles, optez pour le choix logique. L’amour que vous éprouvez pour ce footballeur ne vous donnera aucun point en fantasy. La statistique est la seule chose qui compte!



2) Connaissez bien les règlements de votre ligue, car ceux-ci pourraient influencer vos choix et votre stratégie de repêchage. Certaines ligues ne vous donnent des points que pour les touchés, par exemple. D’autres accordent des points pour les gains de plus de 40 verges ou quand un joueur obtient un premier essai. Pour notre part, nous donnons nos conseils en fonction d’une ligue à un quart-arrière, deux porteurs de ballon, deux receveurs, un ailier rapproché, un flex (porteur de ballon, receveur ou ailier rapproché), un botteur et une défensive.

3) Soyez aussi au courant des paramètres de la séance de repêchage de joueurs. Dans certains repêchages, vous avez 30 secondes pour choisir un athlète (ça va vite!), pour d’autres, c'est 2 minutes (c'est long!). Préparez-vous une liste de joueurs que vous aimeriez sélectionner pour ne pas être pris au dépourvu, lors du jour J. Sur Yahoo, par exemple, vous pouvez même déterminer à l’avance une liste de l’ordre des joueurs et vous pouvez l’utiliser le jour de votre repêchage, à même votre outil de sélection. Si votre repêchage tourne mal, la saison va être longue!

4) Dans les rounds 1 à 7 pour une ligue de fantasy à 12 équipes, priorisez la sélection des porteurs de ballon et des receveurs de passes. Ce sont ces deux catégories de joueurs qui auront le plus d’influence sur le succès ou non de votre saison.

5) On le sait, ce sera très tentant de sauter quelques rangs de sélection pour ajouter rapidement Aaron Rodgers à votre équipe, mais on prône la patience dans le département des quarts-arrières. À notre humble avis, il y a au moins 16 quart-arrières partants qui pourraient connaître une saison fantasy très respectable en 2018. Pendant que vous prenez un quart en première ou deuxième round, vous laissez sur le tapis un élément important qui pourrait faire la différence avec votre équipe fantasy!

6) À la position d’ailier rapproché, la patience est de mise également. Après le top 3 composé de Rob Gronkowski, Travis Kelce et Zach Ertz, chaque joueur présente un point d’interrogation. Mettez la main sur un ailier rapproché quand vous aurez une banque intéressante de receveurs de passes et de porteurs de ballon dans votre alignement.

7) Les défensives sont importantes en fantasy, mais aussi très imprévisibles. Une défensive peut s’avérer celle qui fera la différence dans votre confrontation hebdomadaire pour s’écrouler la semaine suivante. Les défensives dépendent beaucoup des confrontations face aux mauvaises attaques du circuit Goodell, c’est pour cette raison que nous vous suggérons de les choisir dans les deux dernières rondes de votre repêchage. Pendant votre saison, vous pourrez fouiller dans les défensives disponibles dans la section des agents libres de votre ligue et choisir celle qui joue contre une mauvaise offensive, semaine après semaine.



8) Les botteurs devraient être votre dernière sélection. Allez-y avec les attaques qui devraient marquer le plus de points.



9) Vous n’aurez jamais assez de bon porteurs de ballon dans votre alignement. Prenez-en cinq, six pendant votre repêchage. Dans un scénario où vous avez seulement deux porteurs de qualité et qu’une blessure grave survient à un de ceux-là, vous serez dans le pétrin!

10) L’expérience n’est plus un gage de réussite. Il fut un temps au football où les joueurs recrues prenaient un temps fou avant de faire leur place. Ce n’est plus le cas avec des entraîneurs qui font évoluer le meilleur joueur à sa position, ce qui a eu comme conséquence de voir les Alvin Kamara, Kareem Hunt, Christian McCaffrey, et plusieurs autres exploser sur la scène du fantasy l’an dernier.

11) Avant votre repêchage, lisez le plus possible svp! À la bourse, vous voulez diversifier vos placements pour connaître du succès. Un peu la même logique au fantasy! On vous invite bien sûr à nous lire régulièrement, mais plusieurs autres sites d’information existent aux États-Unis. C’est la totalité de ces lectures qui vous aidera à faire de bons choix!

