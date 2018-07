AUDET LÉPINE, Rachel



Au centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 23 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Rachel Audet, épouse de feu monsieur Lionel Lépine, fille de feu monsieur Désiré Audet et de feu dame Emma Audet. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Audet laisse dans le deuil enfants: feu Réjean (Agathe Petitclerc), Denis (Céline Lefebvre), Joane (Justin Laganière), Sylvain, Guylaine, Danièle (Larry Burns), feu Chantal (André Tessier) et Stéphane (Judith Girard); ses petits-enfants: Steve, Jennifer, Stéphanie, Sébastien, Audrey, Claudia, Cédrick, Frédéric, Alexandre et Olivier et ses arrière-petits-enfants: Branden, Andrew, Jayson, Manuel, Mathis, Léna, Yoan. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Marc-des- Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 - www.alzheimer.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.