ROUILLARD, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juillet 2018, à l'âge de 74 ans est décédé monsieur Réal Rouillard, époux de madame Raymonde Ruel. Il était le fils de feu Joseph Rouillard et de feu Joséphine Bernard. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances ausamedi le 28 juillet 2018 à compter de 9h. Le service religieux sera célébré ce même jour à 11h en l'église Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Stéphane et il était le frère de: feu Irène (feu Edouard Rouillard), Lilianne (feu Germain Paquet), feu Fernande (feu Alphonse Bolduc), feu Emilien (feu Jeanne d'Arc Plante), feu Rolland (feu Rollande Morin), feu Lucien, feu Gérard (feu Claudette Duval), feu Fernand, Clémence (feu Jean-Claude Picard) et feu Cécile (Yvon Nadeau). De la famille Ruel, il était le beau-frère de: feu Hélène (Marcel Talbot), feu Evartiste (Lisette Bilodeau), Placide (Lise Bédard), Cécile (Jean-Gilles Fradette), Yvette (Denis Audet), Emilien (feu Clémence Bouffard), feu Gilles (Bibiane Carrier) et Francis (Lucille Aubin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du département d'oncologie, ainsi que le personnel du 7e étage et le Dr Dufour des soins palliatifs de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Rouillard. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 Téléphone: 418-835-7188. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire