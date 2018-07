LAPRISE, Michel



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 juillet 2018, à l'âge de 64 ans et 11 mois, est décédé Michel Laprise conjoint de Céline Pellerin, demeurant à Montmagny (Sablage Mobile ML). Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière du Sud, il était le fils de madame Jeannette Morin et de feu monsieur Lucien Laprise. Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil, les enfants de sa conjointe qu'il considérait comme les siens: Rémy (Jessica Hince) et Kate Cloutier (Jonathan Goulet), et ses tout-petits: Mathis et Elliot Cloutier. Il était le frère et le beau-frère de: Francine (Jean-Guy Duguay), Lisette (feu Norbert Bouffard), Colette (feu Laurent Bouffard), Jean-Pierre (Nathalie Carrier), Martine, Sylvie (Louis Guimond), Bruno, Benoit et Marie-Claude Laprise (Michel Miville); de la famille Pellerin: Donald (Isabelle Lessard), feu Blandine (feu Jean-Guy Blais), Laurence (Réal Paquette), Émilie (Jean-Marie Fortin) et Christine (Jocelyn Deschênes). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces dont sa filleule Annick Deschamps, ses cousins et cousines, autres parents, amis(es) et collègues de Paber Aluminium. De sincères remerciements sont adressés au Dre Anne Dagnault, au personnel des départements d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'au Dre Annie Mercier et à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny, pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 2K2 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale samedi 28 juillet à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Pierre. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire