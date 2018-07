TALBOT, Thérèse Laflamme



Au CHSLD Les Jardins Du Haut Saint-Laurent, le 30 juin 2018, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Thérèse Laflamme épouse de feu Omer Talbot. Elle était la fille de feu Adélard Laflamme et de feu Rose-Aimée Garant. Elle résidait à Saint-Augustin-De-Desmaures, native de Saint-Damien, Bellechasse.là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront déposées au cimetière du Boisé situé au 48, rue Leblond Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie et Lise, sa sœur Marguerite (Marcel Bourget); son frère Jean-Guy (Yolande Bolduc); son beau-frère Vilmont Caron (feu Nicole Laflamme); ses belles-sœurs : Pauline Labrecque (feu Rodrigue Laflamme), Céline Bélanger (feu Raymond Laflamme), Thérèse Laliberté (feu Robert Bisson), Marie-Laure Laliberté (Laurey Martel) et Simone Roy (feu Raymond Laliberté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.Les filles de Madame Laflamme tiennent à remercier le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et leur gentillesse à l'égard de leur mère et tout particulièrement le personnel du 2 ième Côté Quartier. SVP compensez l'envoi de fleurs par un don à la fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la