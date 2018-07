BEAUDET, Lionel



À la résidence Le Jardin des Aînés à St-Édouard-de-Lotbinière, le 22 juillet 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Lionel Beaudet, époux de dame Agathe Rivard. Il était le fils de feu Henri Beaudet et de feu Alexandrina Lemay. Il demeurait à Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Agathe, ses enfants, feu Lucille (Côme Beaudet), feu Madeleine, Christiane, Pierre (Diane Charest), Bruno (Thérèse Hamelin), François (Aline Ferland), Daniel (Claudette Lemay), René, Sylvie (Pierre Laliberté); ses petits- enfants: Henri et Émilie Demers, Simon et Julie Beaudet, Dave et Maryse Beaudet, Lucie et feu Rémi Beaudet, Michaël et Yoan Beaudet, Marie-Pier et Chloé Laliberté, leur conjoint(e); ses 12 arrière- petits-enfants; sa belle-sœur: Émilienne Abel Rivard, plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Le Jardins des Ainés, les intervenants du CLSC de Laurier-Station ainsi que la Dre Nancy Shink de la Clinique médicale de Sainte-Croix pour les bons soins prodigués à notre père. La famille recevra les condoléances aude 10 h à 13h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Lotbinière. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire