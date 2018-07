ROBITAILLE, Ginette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 21 juillet 2018, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Ginette Robitaille, épouse de monsieur Pierre Bédard. Elle était la fille de feu monsieur René Robitaille et de Marie-Ange Lemelin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre; son fils Patrice (Elisabeth Lafleur); ses petits-enfants: Damien Bédard et Alice Bédard; son frère et ses sœurs: Lise Robitaille (Raymond Binet), Marc Robitaille (Christiane Carreau), Carole Robitaille (Guy Drouin); son beau-frère Jacques Bédard (Louise Blouin) ainsi que son oncle, plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, plus particulièrement, le département de radio-oncologie et des soins palliatifs ainsi que le personnel du foyer de Charlesbourg. Un gros merci également à tous ceux qui l'ont soutenue au cours de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418 525-4385.