BERNIER, Gaston



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 juillet 2018, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gaston Bernier, époux de madame Lucette Vézina et fils de feu monsieur François Marcellin Bernier et de feu dame Florence Normand. Il demeurait à L'Isle-aux-Grues, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucette, ses enfants: Manon, Denis (Nancy Guichard), Sylvie (Ghislain Guichard), Jean-François; ses petits- enfants, ainsi que leur conjoint(e) et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Aline (Jean-Jacques Lavoie), feu François-Xavier (feu Marthe Vézina), Rachel (feu Roland Gagné), Bibiane (feu Bertrand Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dre Annie Mercier et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Veuillez noter que le traversier quittera Montmagny samedi à 8h45 et le retour aura lieu à 16h45 de L'Isle-aux-Grues. La direction des funérailles a été confiée à la