BOILY, Paul-Antoine



À l'hôpital de Baie-St-Paul, le 7 juillet 2018 à l'âge de 78 ans, nous a quittés monsieur Paul-Antoine Boily. Il était le conjoint de dame Jocelyne Côté. Il demeurait à Baie-Saint-Paul.l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s au funérarium de lasamedi jour des funérailles à compter de 9h30. Monsieur Paul-Antoine Boily laisse dans le deuil sa conjointe dame Jocelyne Côté; ses enfants: Jean-René, Patrick (Isabelle Tremblay); ses petits-enfants: Kevin, Karina, Shayne, Henri-Joseph, Éléonore; ses frères et sœurs: Evelyne (Yvon Bouchard), Pierrette (feu Jean-Guy Labbé), Suzanne (Jean-Paul Bouchard), Jocelyne (Gilles Fortin); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Côté, sa filleule Nathalie Labbé ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, pour le fonds Soins Palliatifs, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la