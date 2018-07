FERLAND, Marie-Reine



À la résidence Le Jardin des Aînés à St-Édouard-de-Lotbinière, le 20 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Marie-Reine Ferland, épouse de feu monsieur Guy Pelletier. Elle était la fille de feu Joseph Ferland et de feu Brigitte Audet. Elle demeurait à St- Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Nathalie Gagné), Guylaine (Éric Champagne), Mireille; ses petits-enfants: Mathieu (Ariane Benoît), Alexis (Valérie Aubert), Guillaume et Jonathan; ses frères et sœurs: Éliane, Yolande (Raymond Roberge), Claudette (Fernand Caouette), Edith (Raymond Gauvin), Gérard (feu Marielle Boivin) son amie Yolande Campbell, feu Denis, Élise (Don Devitt), Jean-Luc (Carole Cabana), Marie-Marthe (Alain Barette), Noëlline (feu Guy Tremblay). Elle était la belle-sœur de Jeannine Pelletier, Lucienne Thibault, Adrienne Chouinard et plusieurs autres tous décédés. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un immense merci à Julie, Marco et le personnel de la résidence Le Jardin des Aînés à St-Édouard pour leurs bons soins à notre maman. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 27 juillet 2018 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boulevard Vachon Sud, C.P.1, Sainte-Marie, Québec G6E 3B4. www.alzheimerchap.qc.ca ou Parkinson Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc, G1M 3H6. parkinsonquebec.ca.