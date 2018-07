CARRIER, Yvette Arseneault



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yvette Arseneault, épouse de feu monsieur Florent Carrier, fille de feu monsieur Télesphore Arseneault et de feu madame Anna Côté. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil sa soeur Rita (Antonio Castonguay), ses amies: Monique Grenier, Manon Bélanger et Marie-Hélène Demers. Un remerciement spécial à madame Carole Lemay pour son soutien, monsieur Luc et madame Diane pour les petites attentions ainsi que tout le personnel de la résidence Le Conf'Or pour les soins prodigués.