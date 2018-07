BERGERON, Gabriel (Gaby)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gabriel Bergeron, époux de madame Claire Vallières. Il était le fils de feu Philippe Bergeron et de feu Arthemise Larose. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses enfants: Louis-Philippe (Hélène Trottier), Hélène (Michel Therrien), Marc-André; ses petits-enfants: feu Keven Tanguay, Jonathan Therrien (Sarah Chatigny), Vincent Bergeron, Isabelle Therrien (Devon Savard), Chantal Kruk; ses frères et sœurs: Jean-Marie (Pauline Morin), Arthur (Pauline Gamache), Raymond, Cécile, Viateur (Réjeanne Bernier), Jeannine (Émilien Nadeau). Il est allé rejoindre Léopold (Irène Martineau), Gisèle, Marcel, Fernand (feu Rollande Landry), Lucille, Noël (Fernande Boisvert). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières: Louise (Jules Sylvain), feu Gaston (Rina Tal), Cécile, feu Pauline, feu Raymond (Micheline Gingras), Annie; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CLSC de Laurier-Station ainsi que Lucie, Armande et Nancy des services à domicile pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, ave. des Replats, bur. 261, Québec (Québec) G2J 1B8. www.coeuretavc.ca La direction des funérailles a été confiée à la