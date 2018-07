BEAULIEU, Dominique



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 juillet 2018, à l'âge de 61 ans et 8 mois, est décédée dame Dominique Beaulieu, fille de dame Méréna Milliard et de monsieur Eugène Beaulieu. Elle demeurait à Beaupré.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lumina (feu Hubert Lavoie), feu Marcelle (Rodrigue Lavoie), feu Honoré, Suzanne (feu Conrad Moreau), Marthe, Gilles, feu Louis, Gaétan (Colette Dubé), feu Georges (Claudette Deroy), Guy (Louise Hébert), Denise (Raymond Moreau), feu Marc-André (Ginette Poitras), Madeleine (Jean-Claude Savard), Fabienne (Jean Langlois) et Will (Christine Paquet); sa tante Rita Milliard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement Mme Lise Duchesne Badeau (Famille d'accueil), ainsi que tout le personnel de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour les excellents soins et dévouement prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement pour la Trisomie 21, 1A-3250, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, Québec, H1Y 3G2, Tél.: 514-850-0666.