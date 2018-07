BLETTE, Monique



À Lévis, le 18 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Monique Blette, fille de feu Charles-Édouard Blette et de feu Dolorès Cloutier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Pierre (Nancy), Chantal (Jean-François), Robert et Patrick (Anne); ses petits-enfants: Bianca, Myriam, Katherine, Kim, Yannis, Jérémy et Alicia; ses 2 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Michelle (Yves), Ronald (Andrée) et de Steeve (Linda). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les infirmières du CLSC ainsi que ses voisines Claudette et Bibiane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 13h.