TREMBLAY, Jean-Marc



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 11 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Tremblay, fils de feu dame Rose-Marie Gadoury et de feu monsieur Raoul Tremblay. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 14h30 et. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Micheline, Huguette (André Cloutier), Diane Tremblay (feu Léo Lamarche), feu Guy, Christiane (Onel St-Hilaire), Alain (Rachida Sarhane), Francine (Luc Richard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité coronarienne de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél.: 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.