SIMARD, Pierre



À son domicile, le 23 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Pierre Simard, époux de dame Joan Poulin. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. Une rencontre fraternelle aura lieu samedi 28 juillet 2018 de 12h à 16h auL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Renée et Lyne (Dave Bernatchez); ses frères et sœurs: Johanne (Marcel Lavigueur), Maurice (Christiane Douville), Michel (Denise Desjardins), Lyne (Ben Saucier), Chantale et Myrlène (Yves Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca sous la direction de la résidence funéraire