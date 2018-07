GIGUÈRE, Annette L'Heureux



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 22 juillet 2018, à l'âge de 95 ans et 7 mois, est décédée dame Annette L'Heureux Giguère, épouse de feu monsieur Joseph-Pitre Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaétan, Marielle (Jean-Guy Jacques), Michelin (Doreen Cloutier), Jean-Yves (Charlotte Beauchamp) et Monik (Bruno Bédard); ses petits-enfants: Stéphane, Patrick, Annick, Christian, Isabelle, Kenny, Dave et Élie; ses arrière- petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Alphonse (feu Cécile Lachance), feu Yvonne (feu Léo Racine), feu Hélène (feu Philippe Lachance), feu Paul (Cécilia Dupont), feu Jean-Marie, feu Fernand (feu Irène Simard), Lorraine (Joseph-Armand Simard), Juliette Giguère (feu Omer Michel), feu Léopold Giguère (feu Marguerite Lemieux), Antoinette Giguère (feu Rosaire Simard), feu Jeannette Giguère (feu Philippe Michel), feu Marguerite Giguère (feu Henri Simard) et feu Roland Giguère (feu Adrienne Duclos). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des CHSLD Côté-Jardin et Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.