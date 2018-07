FERLAND, Estelle Gingras



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 11 juillet 2018, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Estelle Gingras, épouse de feu monsieur Léo Ferland, fille de feu monsieur Omer Gingras et de feu dame Marie-Louise Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Andrée Dutil), Colette (René Laflamme), Clément (Claudette Blais), Claude (Louise Beaucage), Gisèle (Richard De Blois), Gaston (Huguette Malo), Carmen, Carole et Lyne (André Bélanger); ses 17 petits-enfants et ses 25 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles -sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 10e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294 ou par des offrandes de messe.