MARCEAU, Thérèse O'Farrell

Au Centre d'hébergement de Saint- Anselme, le 21 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Thérèse Marceau, épouse de monsieur Maurice O'Farrell. Elle était la fille de feu Lionel Marceau et de feu Gertrude Leclerc. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 11h30. Les cendres seront déposées par la suite, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Kathleen (Éric Voiselle), Russell (Sylvie Blais), Maureen (Steve O'Brien), Nelson (Marie-Hélène Piché), Ann (Bernard Paré); ses petits-enfants: Alexandre, Éric, Émilie, Audrey, Kim, Charles, Camilo, Luisa, Jheison et Jhojan Voiselle, Clara, Brandon et Matthew O'Farrell, Frank et Maggy O'Brien, Juliette, James et Thomas O'Farrell Paré ainsi que son arrière-petit-fils Félix. Elle était la sœur de: Jeanne-Mance (feu Gérard Morin), Jacques (Emilienne Audet), Gérald (Céline Lauriault), Gaétan (Claudette Godbout) et Hélène (Gaby Carrier). De la famille O'Farrell, elle était la belle-sœur de: Georgette (feu Bernard Quigley), René (Lilia Morin), feu Joseph (Isabelle Comeau), Madeleine (René Leblanc), feu Annie (feu Farrel Quigley), Élizabeth (Michel Deblois), Louis (Micheline Séguin), John (Doreen Kilganon) et Ida. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, ave Belvédère, bur. 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :