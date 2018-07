ROCHON, Pierre



Au centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, Québec, le 15 juillet 2018, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Pierre Rochon, époux de dame Monique Guenette. Né à Québec, le 4 août 1934, il était le fils de feu dame Juliette Pouliot et de feu monsieur Elphège Rochon. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Monique, monsieur Rochon laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Jacques, Chantal et Carolle Dufresne; ses petits-enfants: Chloé Emond (François), Roxanne Emond (Guillaume), Sara Emond (Nicolas), Sabrina Marcoux (Maxime); ses sœurs, son beau-frère et ses belles-soeurs: Rita Rochon (feu Jean-Luc Veilleux), Marie-Claire Rochon (Raymond Lessard), Laurraine Vaillancourt (feu André Rochon), Dolores Guenette (feu Jean-Claude Houde), Jacqueline Bédard (feu Jean-Marie Guenette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions ami(e)s et proches du soutien apporté auprès de nous et de notre père tout au long de sa maladie ainsi que le personnel du 2ième et 3ième étage du CHSLD Notre-Dame de Lourdes pour leur dévouement et la qualité des soins qu'ils portent aux résidents et l'empathie envers leurs familles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de