BILODEAU, Gaston jr.



À Québec, le 14 juillet 2018, à l'âge de 65 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Bilodeau jr, époux de feu madame Danielle Pelletier (1953-1992) et conjoint de madame Andrée Tremblay, fils de feu madame Thérèse Bélanger et de feu monsieur Gaston Bilodeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 het l''inhumation des cendres aura lieu ensuite dans le lot familial. Monsieur Bilodeau laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Patrick (Caroline Roy), sa fille Myriam (Yannick Landry-Lajoie), ses petits- enfants: Anthony et David Lajoie. Il était le frère de: Serge (Denise Martel), Lise, Gaétane (Gérald Trottier), feu Gilles, Raynald (Lise Cardinal), Pierre, Conrad et Johanne (Michel). Il laisse également ses cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une don à la Fondation Québécoise du Cancer, (50), 190 Rue Dorchester, Québec, QC G1K 5Y9; site web : https://fqc.qc.ca/fr