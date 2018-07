BRETON, Marie-Jeanne Roy



Au CSSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée Madame Marie-Jeanne Roy, fille de feu Joseph E. Roy et feu Olive Lacroix et l'épouse de feu Alphonse Breton. Elle demeurait à la Villa Royale d'Armagh, autrefois de La Durantaye. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (André Lafrance), feu Marcel Breton, Ginette (Bertrand Gagné), Alain (Marie-France Leclerc), Paul (Gisèle Poitras), Gaston (Monic Ferland), Jacques (Sylvette Guay), Michelle, Pierre (Marie Boucher); ses deux sœurs, Marie-Aimée Roy (feu Réal Bissonnette) ainsi que Marguerite Roy (feu Roméo Couillard Després), son frère Arthur Roy (feu Jeanne Bouché) ainsi que plusieurs petits- enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. La famille recevra les condoléancesaude 9h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel pour les bons soins prodigués et leur dévouement envers leur mère. La direction des funérailles a été confiée à la