TANGUAY, Hélène Coutu



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 22 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Hélène Coutu, épouse de feu monsieur Germain Tanguay. Résidant autrefois à Rouyn-Noranda, elle demeurait depuis 3 ans à Lévis. Elle nous a quittés, mais elle continuera de vivre à travers les gens qu'elle aime... ses enfants: Denise, feu Nicole, Luc (Lucie Lessard), Louise (Raynald Goulet), Micheline (Alain Cloutier) et Pierre (Chantal Lavine); ses petits-enfants: Khatya (Christian), Patrick (Sonia), Caroline (Daniel), Myriam (Jean-Jérôme), François (Karine) et Anthony; ses arrière-petits- enfants: Zachary, Juliette, Sarah, Édouard, Olivia, Coralie et Annabelle. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, de même que plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, Germain Tanguay, ses parents: Marie-Anne Remington et Émile Coutu, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui ont quitté ce monde avant elle.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués avec professionnalisme et grande humanité. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule lundi 30 juillet de 19h à 21h et le mardi 31 juillet à compter de 9h30.Une cérémonie d'adieu aura lieu à Rouyn-Noranda, à une date ultérieure. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de Rouyn. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-unique/.