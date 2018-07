LAPOINTE, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 juillet 2018, à l'âge de 58 ans, est décédée dame Lise Lapointe, fille de feu monsieur Roger Lapointe et de dame Suzanne Renaud. Elle était la conjointe de monsieur Léopold Lafrance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Léopold; ses fils: Jean-François (Josée Guillot), Philippe et Marc-Alain (Angela Luz Ocampo); ses petits-enfants: Zachary, Malcolm et David. Elle était la sœur de: feu Louise (Raymond Côté), feu Alain, Johanne (Raynald) et Denis. Elle laisse également dans le deuil le père de ses fils, M. Jean-Guy Poliquin, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.