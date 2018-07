LAMONTAGNE, Paul-Aimé



Au centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, Québec, le 3 juillet 2018, à l'âge de 79 ans 11 mois, est décédé monsieur Paul-Aimé Lamontagne, conjoint de dame Marie-Jeanne Lemelin. Né à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland le 25 juillet 1938, il était le fils de feu dame Marie-Anna Cadrin et de feu monsieur Émile Lamontagne. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Lamontagne laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Jeanne Lemelin; ses sœurs: Béatrice (Clément Breton), Lorraine (Jules Morissette), Rosemarie, Jeannine, Francine; sa belle-sœur, Thérèse Landry (feu Edgar Lamontagne) les enfants de sa conjointe: Brigitte et Bruno Mercier; son grand ami Luigi Leoni ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Paul était également le frère de: Éna (Julien Roy), Lucien, Cécile (Élias Benguigui), Nicole et Jacques, Maria (Joseph Pouliot), Emilien, Raymond, Adrien, Adélard, (Marcella Bissonnette), Yvonne (Louis-Philippe Fortin) tous décédés. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin (Yvonne-Sylvain), Tél. : (418) 667-3910 #5978. Les funérailles sont sous la direction de