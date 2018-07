ENGSTROM, Dany



À Saint-Georges de Beauce, le 30 juin 2018, à l'âge de 57 ans et 3 mois, est décédé M. Dany Engstrom, fils de feu Martin Engstrom et de feu Bertha Lafrance. Il demeurait à Saint-Georges, autrefois de Saint-Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour de la célébration, à compter de 13 h. La direction de la célébration a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa sœur Line ainsi que sa famille et de nombreux amis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes.