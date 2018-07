SIMARD, Julien



À son domicile de Trois-Rivières, le 12 juillet 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Julien Simard, fils de feu monsieur Benoît Simard et de feu madame Aline Tremblay (feu Rosaire Sévigny). Il demeurait à Trois-Rivières. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 11 h à 13 h 30Il laisse dans le deuil ses filles: Victoria et Justine ainsi que la mère de ses enfants: Denise Roy. Sa grande amie Sylvie Gagnon et ses fils: Alexandre et Maxime. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy et Gagnon; ainsi que ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à Sylvie pour son dévouement et son support apporté à Julien pendant de nombreuses années. La direction des funérailles a été confiée à la