DÉRY, Camille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Camille Déry, conjoint de dame Adrienne Chamberland. Il était le fils de feu monsieur Jean-Marie Déry et de feu dame Cécile Gingras. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Adrienne Chamberland; ses enfants: Claudine, Vincent (Jean T. Mangubat) et leur mère Hélène Côté; la fille de sa conjointe Sylvie Lemieux (Louis St-Pierre); ses petits-enfants: Cédrik (son père Phillip et sa sœur Anna Tompkins) et Samuel. Il était le frère de: Michel (Renée), Gilles (Christiane), Jean-Yves (Francine), Serge (Hélène), André (Danielle), feu Nicole (feu Jean) et feu Réjeanne (feu Gérard). Il était le beau-frère de: Adrien (feu Monique), Lucienne (feu Roméo) et Lise (Claude). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s ainsi que de nombreux collègues de hockey. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, tout particulièrement Dre Fortin, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.