FILLION, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juillet 2018, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé en toute sérénité et entouré de l'amour des siens, monsieur Raynald Fillion, époux en premières noces de feu madame Louise Ouellet et en deuxièmes noces de madame Ginette Gagnon. Il était le fils de feu dame Jeanne Tremblay et de feu monsieur Paul Fillion. Autrefois d'Amqui (Matapédia), il demeurait à Saint-Apollinaire depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances le vendredi 27 juillet 2018 de 19h à 21h ainsi quede 9h30 à 11h auL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Parc cinéraire Harmonia, en toute intimité. La direction des obsèques a été confiée àIl laisse dans le deuil outre son épouse Ginette, les enfants de son épouse: Simon D. Paradis et Isabelle Paradis (Simon Gauthier) ainsi que ses chers petits-fils: Ulysse et Isaac Gauthier; ses frères et sa sœur: feu Henri (Gisèle Anctil), feu Lucien (Solange Leblanc), Léo Lacombe, Jean-Claude (Liette Hardy), Lucienne (feu Fernand Lavoie), feu Bertrand (Marcelle Dionne), sa conjointe Roselyne Beaulieu, Raoul (Diane Delisle), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Gagnon: Dolorès (feu Claude Poirier), Yvon Rouillard, feu Aline, Marcel (France-Lyne Ouellet), feu Normand, Ghislain (Denise Dubé) et Nicole. Sont aussi attristés par son départ, plusieurs tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que les membres de la famille Ouellet. La famille tient à remercier sincèrement le Dr Luc-Aurèle Loiselle pour la grande compassion dont il a fait preuve dans son aide médicale à mourir. Un remerciement spécial est adressé au personnel du CLSC de Laurier-Station pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le Cancer sise au 625, ave du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.