LANGLOIS, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Benoit Langlois époux de madame Jacqueline Turgeon. Il était le fils de feu Georges Langlois et de feu Marie Cadrin. Il demeurait à Armagh, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h,L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Michel (Nathalie Blouin), Chantal (Eric Lachance); ses petits-enfants: Marie et Eve Langlois, et Emile Denechaud, ainsi que son père Steeve Denechaud. Il était le frère de : feu Jeannette (feu Alphonse Lacroix), feu Cécile (feu Jean-Paul Rochefort), Léopold (Irène Vallières), feu Georges-Nérée (feu Aline Martel), Aline (Paul Noël), Oscar (Isabelle Tanguay), Antoinette (Ovide Vachon), feu André, Madeleine, feu Lucien (feu Diane Roy, Thérèse Faucher), feu Alphonse et feu Marcel (Pauline Lebel). De la famille Turgeon, il était le beau-frère de: Louisette (Réal Fradet), Lise (Jean-Paul Gaumond), Agathe (Alain Gagné) et Paule (Pierre Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du CHSLD de Bellechasse et des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Langlois a été confié pour crémation à la Maison Funéraire: