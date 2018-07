ROY, Cécile



C'est avec regret que nous vous faisons part du décès de madame Cécile Roy, décédée le 9 juillet 2018 à l'Hôpital Jeffery Hale. Née à la Durantaye, elle était la fille de feu madame Irma Catellier et de feu Joseph G. Roy.Elle laisse dans le deuil sa sœur Lucile ; son frère Michel et sa belle-sœur Madeleine Dubé; ses neveux et nièces qu'elle chérissait tant : Louis, Lucie, Jean-François, Marie-Josée, Martin, Isabelle et Stéphane; ainsi que 14 petits-neveux et petites-nièces. Elle laisse également dans le deuil ses cousin(e)s des familles Roy, Catellier et Furois, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de : feu Pauline, feu Abbé Robert, feu Armand et feu Louis-Philippe. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 14h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de la Durantaye. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau # 010, Québec, Québec, Téléphone : 418 654-0835Site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaires seront disponibles sur place.