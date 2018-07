GUÉNETTE, Jean-Marc



Entouré de sa famille, le 6 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Guénette, époux de madame Pauline Bourque, fils de feu monsieur Ludger Guénette et de feu madame Bernadette Gauthier. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Jacinthe (Christian Lépine) et Barbara (Gilles Gauthier); sa petite-fille Raphaëlle; ses frères et soeurs : Jacqueline (Lionel Goyer), Françoise (feu Claude Rousseau), Monique (Jean-Marie Martel), Gilberte (feu Raymond Latour), Suzanne (Jacques Trudeau) et Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourque : Carmen (feu Jean-Marie Labbé), Antonine (Maurice Lemire), Bertrand, Jean (Denise Voyer), Renée, Jocelyn (Denise Jacob), Louise, Martin (Martine Nadeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux et précieux ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation L'Hôtel-Dieu de Lévis https://www.fhdl.ca/. Des formulaires seront aussi disponibles lors des condoléances. La famille vous accueillera auà compter de 10h.