POULIN, Dick



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé Dick Poulin, conjoint de feu Francine Dugas, fils de madame Églantine Bélanger et de feu monsieur Henri-Louis Poulin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses fils: Éric (Karine) et Kevin (Jennifer); ses petits-enfants: Samuel et Maxime, Alexandra, Sophia et Sébastien; sa soeur et ses frères: Martine (Doug), Louison (Colleen) et Larry (Lili); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc).La famille vous accueillera aule vendredi 27 juillet de 13h à 16h pour lui rendre un dernier hommage.