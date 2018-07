A-t-on le droit de se sentir libre quand on est chez soi?

J’aurais besoin que vous éclairiez ma lanterne, car je ne m’y retrouve plus dans mon pays ni dans ma province. Pourriez-vous me dire pour quelle raison les Québécois francophones devraient être mal à l’aise d’être fiers de leur nationalité ? Cela pendant que les autres communautés culturelles vivant ici, s’affichent sans aucune gêne et à tous les niveaux (vêtements inclus), dans nos rues et nos espaces publics ?

Je vous lance ceci parce que j’en ai marre de voir toutes les manigances, pour ne pas dire les manipulations de certains de nos politiciens pour nous inciter à être toujours plus accueillants, alors qu’ils devraient nous inciter à la vigilance pour s’assurer que notre culture ne soit pas enterrée sous celles des autres.

Anonyme

L’appel de nos gouvernants à accueillir l’immigrant ne représente pas pour moi un appel à la soumission, encore moins à la disparition de ce qui nous distingue. Il n’en tient qu’à nous de décider des règles du bien vivre ensemble, incluant la transmission de nos us, coutumes et culture, en gardant les bras ouverts en signe d’acceptation de ce que l’étranger apporte avec lui et inscrit dans notre bagage culturel, en s’inscrivant dans notre société.