DENIS, Sylvie

A la Maison Michel-Sarrazin, le 15 juillet 2018, à l'aube de ses 57 ans, est décédée madame Sylvie Denis, conjointe de monsieur Alain Ménard. Elle était la fille de Paul-Eugène Denis et de feu Ghislaine Lavoie. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra vos condoléances à compter de 12h30. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée auElle laisse dans le deuil, outre son conjoint et son père, sa fille, Jessica Ménard (Yannick Laperrière); ses petits amours: Mya, Lucka et Maïka; son beau-père, André Ménard (feu Jacqueline Pagé); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Ménard: Gilles (Denise Lemoine), Lise, Ginette (Claude Carrier), Carole (Denis Ricard), Clément, Guylaine (Benoît Roussin), feu Denis, Sylvain (Caroline Trottier), Nathalie (José Lapierre); ses oncles et ses tantes des familles Denis et Lavoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les bénévoles du Centre de Jour et le personnel de la Maison Michel-Sarrazin ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5. Des enveloppes seront disponibles à l'église.