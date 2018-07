GAGNON, Diana



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 juillet 2018, à l'âge de 73 ans et 9 mois, est décédée madame Diana Gagnon, épouse de feu monsieur Gilbert Gallant et conjointe de feu monsieur Raymond Fortin, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Diana Ouellet et de feu monsieur Antonio Gagnon; la mère de: Sylvie (Richard Kelly), Serge (Martine Leblanc), Daniel (Vicky Boulet) et feu Katty (Dan Norman). Elle laisse également dans le deuil, ses petits- enfants: Cathy (Maxime Lussier) et Eric Kelly; Alexandre (Mélodie Bédard) et Christopher Gallant (Stéphanie Nolet); Frédérick (Pier-Olivier Simard et leur fille Maxym), Gabrielle (Maxime Jean) et Philippe Gallant (Maina Avoine), ainsi que la mère des enfants de Daniel, Sonia Messervier. Elle était la sœur de: France (Léger Robin); Raymonde (feu Michel Gagnon), Michel (Pauline Boivin) et Jean-Baptiste Gagnon (Denise Moreau); de la famille Gallant: Lyne, Guylaine, Jean-Noël, André et leur famille; les membres de la famille Fortin, ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et plusieurs ami(e)s, en particulier le groupe de Saint-Vallier. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.