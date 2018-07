CLOUTIER, Nelson



À son domicile, d'un accident tragique, le 16 juillet 2018, à l'âge de 51 ans et 6 mois, est décédé monsieur Nelson Cloutier, époux de madame Lise Couture, fils de monsieur Raymond Cloutier et de dame Réjeanne Blanchet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 27 juillet 2018 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Marie-Claude (Rémi Roy), Eric et Joanie; ses parents: Raymond et Réjeanne; ses sœurs: Manon (Raynald Landry), Vicky (Richard Fiset); ses beaux-parents: Claude Couture et Annette Gaudreau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: Hélène (Gaston Picard), Aline (Richard Genois)(ainsi que Michel Fournier, un grand ami de la famille), Rita (René Bilodeau), et Jérôme (Julie Payeur). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces: Charles et Evelyne Landry, Gabriella (Alexandre Leblanc), Louis-Antoine, Zacharie et Magalie Fiset, Caroline Picard (Félix Paré), Pier-Luc Fournier (Krystina Aubert) et Marie-Christine Fournier (Gabriel Fortin), Anne et Sylvain Bilodeau, Alice Couture; ses petits-neveux, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s très proche dont: Claude Rousseau, Linda Létourneau, Hélène Lavallée, Raynald Morin, Daniel Corriveau, Marilyne Francoeur, Aline Vallée et Paul-André Noël. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à votre choix personnel. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la