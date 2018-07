ST-PIERRE, Louise



Au CHUL, le 11 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Louise St-Pierre. Native de Trois-Rivières, elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, sa sœur Yvette (feu Jean-Louis Cadorette), ainsi que quelques neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents monsieur Georges St-Pierre et dame Constance Petersen, ainsi que sa sœur Georgette(Réginald Deschamps). Vive gratitude à l'équipe remarquable du CHUL - 1e et 4e sud est, de la médecine interne. Sincères remerciements au Dr Dubuc pour son attention constante et sa grande délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél. : 418-688-087 ou à la Fondation du CHU (Pavillon du CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.