LAMONTAGNE

Georgine Bourgeois



Au Centre Chauveau, le 23 juillet 2018, à l'âge de 85 ans est décédée dame Georgine Lamontagne (née Bourgeois), épouse de feu Victor Lamontagne, fille de feu Edwin Bourgeois et de feu Marie-Louise Leblanc. Elle demeurait à Québec (Les Saules).La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Nancy), Gilles (Marielle) et Lise; ses petits-enfants: Kathryne (Michael), Jean-François, Richard (Émilie), Marie-Claude (Jean-François), Jérôme (Catherine), Olivier, Patrick (Frédérique), Mathieu (Émilie) et Félix; ses arrière-petits-enfants: Alexa, bébé Arnaud; sa soeur: Rose-Emma (feu Rénato Michelotti); ses beaux-frères et belles-soeurs: Thérèse (feu Fernand Turmel), Françoise (feu Roger Roberge), feu Jeannette (Benoit Olivier, sa conjointe Diane Plante), Gérard, Ida (feu Yvon Pelletier) Rose-Marie (Jacques Thibault), Stella (feu Clément Paquet), Suzanne (Marcel Côté), Laurence (James Zihmer); ainsi que plusieurs parents, neveux, nièces et amis dont sa nièce attentionnée Sonia Michelotti (Gavin Whittom). Nos plus sincères remerciements au personnel du 1er étage des soins palliatifs du Centre Chauveau qui a pris soin de notre mère dans la dernière étape de sa vie avec beaucoup de respect et d'humanisme. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666 ou la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.