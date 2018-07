Bonheur estival : l’art du pianiste de Brad Mehldau

Maintenant que la période du Festival de jazz est passée, nous faisons un peu de rattrapage avec cette suggestion estivale qui accompagnera les ondées comme les rayons de soleil. Héritier du légendaire Bill Evans et dans une moindre mesure de Keith Jarret, le pianiste américain puise autant chez Bach que dans le jazz le plus classique, avec quelques bémols. Sorti en mai 2018, Seymour Read The Constitution (Nonesuch/Warner)

se rapproche beaucoup de The Art of Trio, vol 1, 2 et 3.

Toujours en finesse, et cultivant avec élégance le travail des lignes mélodiques, il se fait exemplaire avec le standard : Almost Like Being In Love. Soutenu par ses fidèles complices : le contrebassiste Larry Grenadier et le batteur Jeff Ballard, Brad Mehldau dessine, exploite les finesses du rythme, tout en portant à un point presque magique, l’art du trio. Parmi les autres trouvailles, puisque le pianiste ne se contente pas du tout-venant, nous retrouvons une belle reprise de Friends (Brian Wilson), Great Day (Paul Mc Cartney)

ou Béatrice du flûtiste Sam Rivers.

Un disque splendide qui se déguste lentement, un comme votre cocktail favori au bord de la piscine ou à l’ombre d’un palmier les plus chanceux.