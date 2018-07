DESPRÉS, Jean-Pierre



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 12 juillet 2018, à l'âge de 64 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Després, fils de feu madame Pauline Vézina et de feu monsieur Clément Després. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil sa compagne de vie madame Lyne Malouin; ses sœurs: Marie-France et Martine (Pierre Hébert); sa tante Micheline Després, ses neveux et nièces: Sarah-Catherine Lacroix (Lusenalto Andrade), Anne-Marie Hébert (Philippe Lavoie) et Louis-Charles Hébert, les enfants de Lyne: Annie et Amélie Potvin et leurs conjoints, ses cousins, cousines et amis. Remerciements sincères au personnel soignant du 5ème étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et aux intervenants de la Maison des Soins palliatifs du littoral pour leur humanité et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.comDes formulaires seront disponibles au centre funéraire.