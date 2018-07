CRÉPIN, Carole Lapointe



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Carole Lapointe, épouse de M. Guy Crépin. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Patrick (Dominique Henry) et Sébastien (Laurie Polisse); ses petits-enfants: Alexandre, Olivier et Victoria; ses sœurs et son frère: Nicole, Claire, Carmen et Jean; son beau-frère Pierre Crépin (Lucille Cliche) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666