BEAUDET, Gaëtane Dion



AU Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 26 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gaëtane Dion, épouse de feu monsieur Maurice Beaudet, fille de feu Émile Dion et de feu Blanche Pilon. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : François (Rachel Godbout) et Lise (André Rancourt); ses petits-enfants : Julien Beaudet (Priscillia Parisien), Mireille Beaudet (Christopher Gauthier), Pascale Beaudet (Frédéric Godbout), Marc Beaudet, Fanny Rancourt (Frédéric Branchaud), Marie-Pierre Rancourt (Guy-Olivier Lapointe); ses frères et sœurs : Gérald (feu Carmen), Marcel (feu Céline), Marthe (feu Bernard), Roberte (feu Jacques), feu Bernard et feu Odette, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, tout particulièrement Guy Caron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec, 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec, G1V 5C3, tél : 1-888-666-4362 poste 372.