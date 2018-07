GIROUX, Laval



Au CHSLD de Limoilou, le 8 juillet 2018, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédé monsieur Laval Giroux, époux de madame Lucille Roberge, fils de feu madame Marie-Reine Gagné et de feu monsieur Joseph Giroux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sœurs : feu Blandine (feu Robert Turmel), feu Gilberte (feu Albert Pouliot), feu Réal, Noëlla (feu Emmanuel Laliberté), feu Gaston (feu Raymonde Gagné), Jacqueline (feu Dr Robert Carrier, Gaston Moreau), Maryna (Robert Potvin), feu Yvon, Rosaire (feu Glorys Valois), feu Montcalm (feu Claudette Tremblay), Gilles (feu Thérèse Leblanc, Denise Dubois), Marie-Paule et Jean Giroux Gagné (Nicole Bernard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge : Irène (Henri Bernier), Rita (feu Albert Samson), Liliane (feu Adrien Drouin), feu Gertrude (feu Réal Allen), Marie-Marthe (feu Roger Drapeau), Raynald (Mary Robertson), Thérèse (feu Cajetan Alain), Marcel (feu Noëlla Boivin, Marthe Joncas), feu Hélène (Patrick Buteau et sa conjointe Marie-Claire Paré), Colette (Claude Côté), Réjeanne (Lucien Roberge) et Me Jean-Paul (Suzanne Péloquin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel des centres d'hébergement St-Antoine et Limoilou pour les bons soins prodigués.