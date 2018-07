ROUTHIER, Monique Quimper



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 juillet 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Monique Quimper, épouse de monsieur Gilles Routhier, fille de feu madame Marcelle Ouellet et de feu monsieur Paul-Eugène Quimper. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle était la mère de feu Patrick Routhier, Christian Routhier (Karine Bergeron) et Martine Routhier (Patrick Paré). Elle laisse dans le deuil ses petits-fils Xavier Routhier et Rafael Routhier; ses frères et soeurs: Denyse (Louis Georges Gosselin), Paul André (Hélène Lachance), Jean (Martine Hayes) et Louise (feu Gilles Desmarais). Elle était la belle-sœur de feu André Routhier et Benoît Routhier (Nathalie Hardy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs excellents soins prodigués et leur support ainsi que tout le personnel du cinquième étage durant son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.