«C’est le chaos en forêt», dénonce l’opposition

L’année dernière, le ministère des Forêts a dépensé 200 M$ de plus en forêt que ce qu’il a reçu en redevances. Cette situation qui perdure depuis des années appelle à changer les règles du jeu en forêt, estime le chercheur Bertrand Schepper, de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS).

Toutefois, ceci « implique inévitablement des perdants au sein de l’industrie. Mais on n’est pas capables de l’accepter. On préfère encore saupoudrer de l’argent partout », critique l’expert en finances publiques.

« On donne la forêt en cadeau aux entreprises. C’est de l’argent qui ne va pas aux communautés, mais dans les poches des actionnaires », dénonce l’ex-maire de Chertsey et secrétaire de l’organisme Éco-Corridor Kaaikop-Ouareau, qui milite pour la création d’aires protégées dans Lanaudière et les Laurentides.

« L’occupation du territoire et les emplois restent un argument pour certaines régions ; pensons à La Tuque, par exemple, admet M. Schepper. Mais on ne crée plus de nouvelles villes pour extraire le bois ; c’est maintenant le “fly in fly out” qui domine. »