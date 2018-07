Cet ex-candidat de Star Académie a eu toute une frousse à la pêche

L’ex-candidat de la télé-réalité Star Académie, François Lachance, a eu toute une frousse après avoir reçu un hameçon dans l’œil lors d’une partie de pêche au saumon.

Distrait, ce dernier s’est lui-même envoyé l’hameçon dans l’œil. Il s’en est fallu de peu pour que le crochet atteigne directement son globe oculaire et cause des dommages irréparables, mais le musicien a été chanceux.

«Je me suis envoyé l’hameçon directement dans l’œil. J’aurais pu le crever et en perdre l’usage, mais il est seulement passé au travers ma paupière. Je ne portais pas de lunettes et c’est arrivé en une fraction de seconde. L’image partagée par François Lachance se passe de description.

Effrayé par cette mauvaise expérience, le pêcheur a voulu passer un message d’intérêt général à ceux et celles qui le suivent sur les réseaux.

«Si vous allez moucher, portez des lunettes. Ça pourrait vous sauver la mise en cas de distraction.»

Un conseil très sage!