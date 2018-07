ColourPop vient de lancer une palette inspirée par l'astrologie et les couleurs sont trop belles

La marque de maquillage abordable ColourPop s'est associée à la youtubeuse Kathleen Lights pour créer la palette The Zodiac, inspirée par l'astrologie.

Dans cette palette de fards à paupières, chaque signe à sa couleur personnalisée. Du doré des Gémeau en passant par le bleu royal des Verseau, tous trouveront leur compte parmi les 12 couleurs aux différends finis (mat, métallique et iridescent).

CoulourPop

Palette d'ombres à paupières, 18$, en ligne

On a un méga coup de cœur pour le rose doré des Lion et le violet saturé des Sagittaire!

CoulourPop

En plus de la palette, ColourPop et Kathleen Lights ont également créé deux illuminateurs, deux gloss et deux rouges à lèvres inspirés par les planètes et les étoiles. Les gloss pailletés de rose et de doré complimentent à merveille les rouges à lèvres nude choisis pour la collection.

CoulourPop

Illuminateurs, 8$ chacun, en ligne

CoulourPop

Gloss, 7$ chacun, en ligne

CoulourPop

Rouge à lèvres, 7$ chacun, en ligne

Si vous avez un coup de cœur, on vous conseille de faire vite, puisque les produits se vendent comme des petits pains chauds!

